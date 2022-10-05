Под Новосибирском заведующая детсадом, своровавшая премии воспитателей, получила условный срок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области вынесли приговор заведующей Ордынского детсада «Ручеёк». Её обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
– Суд установил, что в декабре 2021 года руководитель детского сада украла часть денег, которые были выданы для выплаты премий сотрудникам. Она сначала сделала приказы о поощрении работников. Однако затем сообщила педагогическому составу, что произошла ошибка, и выплат не будет. Деньги же забрала себе, – уточнили в прокуратуре.
Известно, что ущерб, нанесенный 13-ти воспитателям, превысил 540 тысяч рублей.
Вину заведующая признала. Ущерб частично возместила.
– Суд приговорил женщину к двум годам условно с испытательным сроком в 2 года, – добавили в прокуратуре.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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