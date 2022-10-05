Под Новосибирском заведующая детсадом, своровавшая премии воспитателей, получила условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вынесли приговор заведующей Ордынского детсада «Ручеёк». Её обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

– Суд установил, что в декабре 2021 года руководитель детского сада украла часть денег, которые были выданы для выплаты премий сотрудникам. Она сначала сделала приказы о поощрении работников. Однако затем сообщила педагогическому составу, что произошла ошибка, и выплат не будет. Деньги же забрала себе, – уточнили в прокуратуре.

Известно, что ущерб, нанесенный 13-ти воспитателям, превысил 540 тысяч рублей.

Вину заведующая признала. Ущерб частично возместила.

– Суд приговорил женщину к двум годам условно с испытательным сроком в 2 года, – добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер