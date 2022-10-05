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Общество5 октября 2022 6:23

Под Новосибирском заведующая детсадом, своровавшая премии воспитателей, получила условный срок

Ущерб составил свыше 540 тысяч рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском заведующая детсадом, своровавшая премии воспитателей, получила условный срок.

Под Новосибирском заведующая детсадом, своровавшая премии воспитателей, получила условный срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вынесли приговор заведующей Ордынского детсада «Ручеёк». Её обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

– Суд установил, что в декабре 2021 года руководитель детского сада украла часть денег, которые были выданы для выплаты премий сотрудникам. Она сначала сделала приказы о поощрении работников. Однако затем сообщила педагогическому составу, что произошла ошибка, и выплат не будет. Деньги же забрала себе, – уточнили в прокуратуре.

Известно, что ущерб, нанесенный 13-ти воспитателям, превысил 540 тысяч рублей.

Вину заведующая признала. Ущерб частично возместила.

– Суд приговорил женщину к двум годам условно с испытательным сроком в 2 года, – добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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