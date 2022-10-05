В Новосибирске мусоровоз сбил женщину и проехал ей по ногам. Фото: "АСТ-54".

В среду, 5 октября, в Новосибирске мусоровоз сбил женщину, которая перебегала дорогу. О ДТП в соцсети рассказали свидетели.

– Авария произошла на Трикотажной улице. Известно, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Мусоровоз сбил её, а потом проехал ей по ногам, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».

После ДТП женщина, лежавшая под колесами мусоровоза, была в сознании, уточнили очевидцы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер