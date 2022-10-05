В Новосибирске мусоровоз сбил женщину и проехал ей по ногам. Фото: "АСТ-54".
В среду, 5 октября, в Новосибирске мусоровоз сбил женщину, которая перебегала дорогу. О ДТП в соцсети рассказали свидетели.
– Авария произошла на Трикотажной улице. Известно, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Мусоровоз сбил её, а потом проехал ей по ногам, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».
После ДТП женщина, лежавшая под колесами мусоровоза, была в сознании, уточнили очевидцы.
На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
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