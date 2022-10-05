Новосибирца возмутила свежая выпечка с мухами

На выпечке сидели мошки. Фото: "Flamp"
Новосибирец пожаловался на свежую выпечку с мухами. Он обнаружил ее в одном из городских магазинов.
- «Отличная» выпечка с непонятными мухами, - пишет мужчина на сайте Flamp.
На фото видно, что слойки и пирожки «атаковала» мошкара. Выпечку ничем не прикрыли, а работники магазина, видимо, не обратили на это внимание.
В комментариях пользователи написали, что для этого магазина такое явление - «норма».
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