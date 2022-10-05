Новосибирца возмутила свежая выпечка с мухами

На выпечке сидели мошки. Фото: "Flamp"

Новосибирец пожаловался на свежую выпечку с мухами. Он обнаружил ее в одном из городских магазинов.

- «Отличная» выпечка с непонятными мухами, - пишет мужчина на сайте Flamp.

На фото видно, что слойки и пирожки «атаковала» мошкара. Выпечку ничем не прикрыли, а работники магазина, видимо, не обратили на это внимание.

В комментариях пользователи написали, что для этого магазина такое явление - «норма».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер