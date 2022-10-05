В Новосибирске разобрали жилище женщины-бомжа, пугавшей детей у высотки. Фото: предоставлено Татьяной.

В Новосибирске разобрали дом из хлама, который рядом с высоткой на улице Сибиряков-Гвардейцев соорудила женщина-бомж. Она вела себя неадекватно, собирала у себя пьяные компании, пугала местных ребятишек. Местные жители обратились в полицию.

– Женщину, со слов очевидцев, забрала полиция. Домик разобрали, мусор почти весь вывезли! – рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Известно, что женщина-бомж прожила в домике из хлама у высотки около месяца.

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