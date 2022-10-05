На подъезде к Димитровскому мосту в Новосибирске собралась 4-километровая пробка

Серьезные заторы наблюдаются на нескольких улицах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске утром, 5 октября, на подъезде к Димитровскому мосту собралась 4-километровая пробка. Также затор наблюдался на подъезде к Октябрьскому мосту. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Известно, что на Димитровском мосту утром случились 2 аварии. По данным карт, произошли ДТП в среднем ряду и правом ряду. Это спровоцировало заторы. В пробках встали водители на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, площадях Труда и Райсовета. Протяженность пробки, судя по карте, составляла 4,4 километра.

Сейчас уровень пробок в Новосибирск составляет 5 баллов.

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