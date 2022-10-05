Места для лучших осенних фотографий назвали новосибирцы

Красивые места для фотосессий можно найти везде, пока город украшен желтыми и красными деревьями.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы составили список лучших локаций для осенних фотографий в городе. На первом месте площадь Ленина – лучшее место для городских фотосессий в любое время года. Также шикарные снимки получаются в ресторанном дворике, Первомайском и Нарымском скверах, Заельцовском и Центральном парках.
Красивая локация для осенних съемок, по мнению горожан, расположена возле Дачной академии в парке Березовая роща. Сочетание природы и архитектуры порадует на Михайловской набережной, возле новосибирских баров, по центру Красного проспекта, в сквере архитектора Крячкова возле Стоквартирного дома и зала имени Каца.
Отличные локации в Советском районе – НГУ, Академпарк и Ботанический сад, в Калининском районе – Сосновый бор.
Также хорошие снимки получаются возле фонтанов, на скамейках, в Тихом центре и Новосибирском зоопарке. Сфотографироваться с яркой листвой можно у любого дерева в городе. Главное – одеваться на фотосессию в соответствии с погодой, чтобы остались только приятные впечатления.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала самые яркие фотографии осеннего города.
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