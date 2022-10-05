Главные премьеры октября в видеосервисе Wink

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Детективный сериал «Кукольник» (16+) приглашает зрителя в Петербург. Следователь Антонина Афинская хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но появляется серийный маньяк по прозвищу Кукольник. У убийцы особенный почерк: возле каждой жертвы он оставляет куклу. В поисках разгадки Антонина идет на рискованный эксперимент и принимает препарат, который меняет ее сознание. Будет ли раскрыто это неигрушечное дело, пользователи Wink смогут узнать, начиная с 14 октября.

Еще один серийный маньяк бесчинствует в фильме классика жанра очень страшного кино Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией жестоких нападений на молодых эскортниц. Одной из жертв - красавице Диане - удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в аварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Зрителям Wink этот фильм доступен с 13 октября.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) со своим взглядом на тему. Главная героиня живет в Москве, недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Но все не так просто, ведь Кэт работает эскортницей, отец ребенка - один из ее клиентов, а сутенер-работодатель требует отдать долг, который образовался за время декрета. Оценить фильм можно в Wink с 15 октября.

Тему поиска счастья продолжает романтическая драма «После. Долго и счастливо» (16+). Это четвертая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд. Любовь Тессы и Хардина проходит новые испытания. Ждет ли их долгая счастливая жизнь или это финал истории, Wink покажет 14 октября.

Комедийно-криминальный сериал «Детективный синдром» (16+) рассказывает о сыщике-самоучке. Павел живет в неполной семье, работает курьером, но чувствует в себе стремление к расследованиям. н оказывается втянутым в криминальную историю - у него украли сумку с большим деньгами криминального авторитета. Посмотреть этот сериал в Wink можно с 6 октября.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Напряженный криминальный боевик «Белый слон» (18+) стоит посмотреть уже только ради звездного состава. Здесь играет Ольга Куриленко, Брюс Уиллис и Джон Малкович. Фильм доступен в Wink c 13 октября.

Помимо этих новинок, в октябре стартовал и долгожданный показ внеофисно-романтического сериала «Надвое» (18+) - в нем впервые снялись вместе и исполнили главные роли Данила Козловский и Александр Петров, пары которым составили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.