В селе Карасево под Новосибирском на пожаре погиб 62-летний мужчина. Фото: СК РФ НСО.
В ночь на среду, 5 октября, в селе Карасево под Новосибирском произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– В ходе ликвидации пожара в жилом доме на Северной улице сотрудники МЧС обнаружили тело 62-летнего мужчины. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте работали сотрудники ГУ МЧС и следователь территориального отдела. По факту ЧП проводится доследственная проверка. В ходе которой проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.
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