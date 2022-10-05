Мужчин, выгуливавших свинью, заметили на улице в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.
Забавную картину наблюдали новосибирцы на улице Военной. Они заметили мужчин, выгуливавших свинью. Очевидцы сняли необычную компанию на видео.
– Кто-то выгуливает собаку, кто-то выгуливает свинью. Ничего необычного, – говорит на кадрах автор видео.
Комментаторов увиденное позабавило:
– У нас так соседи мини-пига купили, а вырос хряк, – написали новосибирцы.
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