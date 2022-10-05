Жителя Новосибирска не обслужили в магазине из-за разбитой бутылки.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Житель Новосибирска пожаловался на магазин на улице Ватутина. Там, по словам покупателя, его не стали обслуживать из-за разбитой бутылки. Об этом возмущенный новосибирец написал на «Флампе».
– 3 октября во время извлечения товара мной случайно была разбита бутылка с напитком другой марки. Дело в узких проходах, заставленных товаром, и неполной выкладке на полках магазина. Когда извлекал товар с задних рядом холодильника, задел товары, стоявшие ближе к краю. Большинство упавших бутылок удалось поймать, но одна разбилась, – написал на сайте новосибирец.
В тот день, по словам покупателя, продавцы грубо потребовали оплатить товар. Мужчина отказался:
– Требование оплаты нарушает ст. 493, 459, 1064 Гражданского Кодекса РФ, – уверен сибиряк.
На следующий день, 4 октября, мужчину не стали обслуживать в торговой точке.
– Сказали, что это из-за моего отказа оплачивать случайно разбитый товар. Сослались на неработающую кассу. При этом других покупателей обслуживали! – возмущается сибиряк.
Мужчина добавил, что отправит жалобы в главный офис магазина, на сайт торговой сети. Кроме того, он намерен обратиться в Роспотребнадзор.
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