Рассказываем про пробки в Новосибирске 5 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 5 октября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Заторы также на Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы образовались на площадях Труда и Райсовета. Движение затруднено по улицам Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и на проспекте Карла Маркса. Пробка сковала и Октябрьский мост.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова.
Уровень пробок на утро 5 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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