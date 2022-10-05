Рассказываем про пробки в Новосибирске 5 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 5 октября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Заторы также на Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы образовались на площадях Труда и Райсовета. Движение затруднено по улицам Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и на проспекте Карла Маркса. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 5 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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