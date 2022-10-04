В Новосибирске собаке, брошенной на даче в мороз, нашли новых хозяев

В Новосибирске волонтеры смогли найти хозяев собаке Боне, которую бросили на даче в мороз. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирске волонтеры смогли найти хозяев собаке Боне, которую бросили на даче в мороз. Оттуда ее забрали зоозащитники, чтобы найти новую семью.

— Боню вчера пристроили в хорошую семью, там живут с мамой две девочки старшеклассницы. У них есть ещё кошка и собачка маленькая. Надеемся, что они все подружатся, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия.

Напомним, Боню оставили на цепи у дачного домика бывшие хозяева, попросив соседа найти для нее новых хозяев. Какое-то время собаку приезжали кормить волонтеры, а когда наступили холода — забрали временно себе.

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