В Новосибирске собаке, брошенной на даче в мороз, нашли новых хозяев

В Новосибирске волонтеры смогли найти хозяев собаке Боне, которую бросили на даче в мороз. Фото: предоставлено Юлией
В Новосибирске волонтеры смогли найти хозяев собаке Боне, которую бросили на даче в мороз. Оттуда ее забрали зоозащитники, чтобы найти новую семью.
— Боню вчера пристроили в хорошую семью, там живут с мамой две девочки старшеклассницы. У них есть ещё кошка и собачка маленькая. Надеемся, что они все подружатся, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия.
Напомним, Боню оставили на цепи у дачного домика бывшие хозяева, попросив соседа найти для нее новых хозяев. Какое-то время собаку приезжали кормить волонтеры, а когда наступили холода — забрали временно себе.
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