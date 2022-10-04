В Новосибирске на проспекте Дзержинского столкнулись две иномарки

В Новосибирске на проспекте Дзержинского и улицы Королева столкнулись две иномарки. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске на проспекте Дзержинского и улицы Королева столкнулись две иномарки. Авария случилась вечером во вторник, 4 октября.

— Королёва столкнулись два седана Volkswagen Polo. На месте работал экипаж ГИБДД. Насколько я поняла, серьезно никто не пострадал, но машины повреждены сильно, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Машины получили серьезные повреждения. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что авто действительно серьезно повреждены, а само ДТП затруднило движение по проезжей части.

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