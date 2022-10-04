В тобольском салоне связи новосибирец украл телефоны на 200 тысяч рублей

В Тюменской области мужчина украл три телефона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из салонов связи Тобольска 35-летний новосибирец украл два телефона на сумму около 200 тысяч рублей. Мужчина притворился покупателем и попросил показать ему несколько телефонов. Через какое-то время он вернул коробки со смартфонами, сказал, что не готов к покупке, и ушел. Вскоре сотрудники салона обнаружили, что вместо настоящих телефонов у них остались подделки — коробки с пустыми корпусами смартфонов внутри.

— Мужчина признался в содеянном и рассказал, что коробки с поддельными телефонами приобрел на местном рынке. В Тюменскую область поехал так как надеялся, что, если будет действовать на территории другого региона, сможет уйти от ответственности. Подозреваемый пояснил, что выбирал момент, когда продавец отвлекся и быстро подменял коробку с мобильным устройством. Похищенных телефона продал в Новосибирске за 75 тысяч рублей каждый, — рассказали в МВД по Тюменской области.

Полиция выяснила, что аналогичным образом мужчина украл телефон стоимостью около 100 тысяч рублей в Тюмени. Его он также продал в родном городе за 75 тысяч рублей.

Сибиряку предъявлено обвинение по статье за мошенничество. Ему грозит срок до 2 лет. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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