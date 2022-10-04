Новосибирцы поддержали космонавта Анну Кикину, станцевав под ее любимую песню

Анна Кикина отправится на МКС. Фото: пресс-служба «Роскосмос»/ Степан Третьякова

Новосибирцы решили поддержать свою землячку Анну Кикину, которая 5 октября должна отправиться на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

— Молодежный центр «Зодиак» поддержал Анну и снял видеоролик «По следам Анны Кикиной»: команда центра пообщалась с людьми, которые лично знакомы с Анной. Ребята из танцевальных коллективов центра исполнили танец под ее любимую песню «Аленушка», — рассказали в мэрии города.

Напомним, Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске, окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио, при этом всегда занималась спортом. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Анна — сейчас единственная женщина-космонавт в российской команде.

Ранее КП-Новосибирск общались с самой Анной, которая рассказала, что привело ее к космонавтике и с ее школьными педагогами, которые рассказали, чем она увлекалась во время учебы. А накануне своего полета в космос Анна Кикина обратилась к землякам с напутствием.

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