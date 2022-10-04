ХК «Сибирь» проиграл ярославскому локомотиву в домашнем матче

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче КХЛ. Фото: hcsibir1962

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче КХЛ. Матч состоялся 4 октября и завершился со счетом 1:2.

В первом периоде «Сибирь» забросила единственную за всю игру шайбу, во втором периоде две шайбы забросила команда соперников, третий период новых результатов не принес.

Следующий свой мат хоккейная «Сибирь» проведет 6 октября, с командой ЦСК из Москвы. Прошлая игра с москвичами закончился для новосибирских спортсменов победой.

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