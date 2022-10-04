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Общество4 октября 2022 16:09

В Новосибирской области судебные приставы отправили в тубдиспанцер сибиряков, не хотевших лечиться

Трое мужчин скрывались от приставов
Галина СИМОНОВА
Судебным приставам пришлось отправлять на лечение сразу троих человек, больных туберкулезом.

Судебным приставам пришлось отправлять на лечение сразу троих человек, больных туберкулезом.

Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирской области судебным приставам пришлось отправлять на лечение сразу троих человек, больных туберкулезом. Лечиться добровольно мужчины 38, 39 и 28 лет отказывались.

— Судебные приставы оперативно поехали по месту проживания должников. Кто-то не открывал двери, кого-то действительно не было дома, — сообщили в региональном УФССП. — С шестого раза удалось застать должника, чтобы исполнить судебное решение. Другого мужчину пришлось караулить у дома, а третий осознал, что нужно пройти госпитализацию, когда ему объяснили, что за уклонение предусмотрена ответственность.

Сейчас все трое сибиряков находятся на лечении в туберкулезном отделении районной больницы.

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