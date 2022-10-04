В Новосибирской области судебные приставы отправили в тубдиспанцер сибиряков, не хотевших лечиться

Судебным приставам пришлось отправлять на лечение сразу троих человек, больных туберкулезом. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирской области судебным приставам пришлось отправлять на лечение сразу троих человек, больных туберкулезом. Лечиться добровольно мужчины 38, 39 и 28 лет отказывались.

— Судебные приставы оперативно поехали по месту проживания должников. Кто-то не открывал двери, кого-то действительно не было дома, — сообщили в региональном УФССП. — С шестого раза удалось застать должника, чтобы исполнить судебное решение. Другого мужчину пришлось караулить у дома, а третий осознал, что нужно пройти госпитализацию, когда ему объяснили, что за уклонение предусмотрена ответственность.

Сейчас все трое сибиряков находятся на лечении в туберкулезном отделении районной больницы.

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