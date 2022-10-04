В Новосибирске родители не забрали ребенка из детского сада. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске родители не забрали ребенка из детского сада в Кировском районе. Инцидент произошел 3 октября.

— Данная информация зарегистрирована в отделе полиции, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — По данному факту сейчас проводится проверка, в отношении матери составили протокол по части 1 статьи 5. 35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

Ребенок был направлен в специализированное учреждение.

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