В Новосибирске родители не забрали ребенка из детского сада.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске родители не забрали ребенка из детского сада в Кировском районе. Инцидент произошел 3 октября.
— Данная информация зарегистрирована в отделе полиции, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — По данному факту сейчас проводится проверка, в отношении матери составили протокол по части 1 статьи 5. 35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
Ребенок был направлен в специализированное учреждение.
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