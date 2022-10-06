Погода в Новосибирске на 6 октября 2022 года: доставайте зонтики

В Новосибирске будет пасмурный день.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске на 6 октября 2022 года будет дождливой, хотя в целом прогноз синоптиков обещает теплый день.
— Ночью температура упадет до +3…+5, днем будет +8…+10 градусов. Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит 0…+5 градусов. Днем температура составит +11…+16 градусов, по востоку региона — +5…+10 . Местами пройдут небольшие дожди.
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