В 2022 году из Новосибирской области экспортировали 6 тонн мороженой рыбы

За 2022 год было экспортировано около 6 тонн мороженой рыбы.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
За 9 месяцев 2022 года из Новосибирской области экспортировали около 6 тонн мороженой рыбы — 294 партии. Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
— В числе основных импортеров стали Республика Таджикистан — 3 337 тонн и Республика Узбекистан — 1 945 тонн. В Туркменистан было отправлено 19,6 тонн рыбы. Также было экспортировано 573 тонны мороженой рыбы в Германию, Литву и Францию, — сообщили в региональном Россельхознадзоре.
В управлении отметили, что мороженая рыба составила 78% всего экспорта животноводства.
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