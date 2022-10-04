В Бердске трактористы нашли предмет, похожий на снаряд

В Бердске на улице Луговская нашли предмет, похожий на снаряд. Фото: предоставлено КП-Новосибирск очевидцами

В Бердске на улице Луговская нашли предмет, похожий на снаряд. Инцидент произошел днем во вторник, 4 октября.

— При уборке территории трактористы обнаружили предмет похожий на снаряд. Приезжали спецслужбы. Проверили. Болванка оказалась не взрывоопасной, — сообщает паблик Вконтакте «АвтоБердск».

Прибывшие на место машины разминирования сфотографировали и выложили в сеть очевидцы.

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