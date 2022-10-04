В Новосибирске осудят организатора подпольного игорного клуба

За организацию и проведение азартных игр мужчине грозит до 5 лет тюрьмы и штраф. Фото: МВД по НСО

В Новосибирске под суд пойдет 41-летний местный житель по обвинению в организации нелегального клуба с игровыми автоматами. Задержали мужчину в августе этого года по наводке. Полиция явилась в казино и схватила обвиняемого на месте.

— Обвиняемый выполнял функции администратора и лично контролировал работу игрового зала, расположенного в Центральном районе. Он обеспечивал прием и выдачу денежных, а также консультацию игроков, — рассказали в региональном МВД.

Во время обысков в казино изъяли компьютеры, тетради с записями и документы — все, что может иметь отношение к уголовному дело.

Ранее мужчина к ответственности не привлекался. За организацию и проведение азартных игр ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч рублей.

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