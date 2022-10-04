Новосибирский метрополитен отремонтирует эстакаду метромоста

В Новосибирске метрополитен займется ремонтом метромоста. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске метрополитен займется ремонтом метромоста. Только на новое остекление потратят 30 миллионов рублей. Все работы будут проводиться за счет подземки.

Сейчас рабочие уже снимают металлические щиты, закрывавшие мост. Их установили после того, как хулиганы выбили на мосту стекла.

— Вандалы, наверное, нам периодически бьют стекла. Отдыхают где-то здесь в парковой зоне либо просто так развлекаются, — пояснил главный инженер новосибирского метрополитена Максим Серебренников.

Новые стекла будут обычными, толщиной 6 миллиметров. На специальные, более прочные стекла, у метрополитена пока что нет средств. Однако за объектом планируется вести видеонаблюдение. В случае чего-то подозрительного, сотрудники будут вызывать охрану.

Стартовали работы по ремонту эстакады в августе, второй этап работ планируется завершить в конце октября.

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