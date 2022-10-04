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Общество4 октября 2022 13:15

Музыкальный критик Соседов рассказал о последних годах жизни Моисеева

Артист скончался 27 сентября
Анастасия ХРОМЫХ
Сергей Соседов рассказал о последних годах жизни Бориса Моисеева.

Сергей Соседов рассказал о последних годах жизни Бориса Моисеева.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что последние годы жизни Бориса Моисеева были очень тяжелыми. Его слова приводит News.ru.

Напомним, заслуженного артиста России не стало 27 сентября 2022 года. Причиной смерти стал третий по счету инсульт. Певцу было 68 лет.

Соседов отреагировал на слухи о том, что арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох не давал звезде общаться с коллегами.

− Моисеев в последние годы крайне плохо себя чувствовал. Ему самому любое общение уже было в тягость, − объяснил критик.

О смерти исполнителя хита «Голубая Луна» Сергей узнал во время съемок белорусского шоу «Х-Фактор».

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