В Новосибирске неизвестный сбил собаку и скрылся с места ДТП

Неизвестный сбил собаку и скрылся с места ДТП. Фото: предоставлено Дарьей

В Новосибирске разыскивают очевидцев ДТП – неизвестный сбил собаку и уехал, оставив животное мучиться. О произошедшем КП-Новосибирск рассказала зоозащитница Дарья.

Все произошло утром 8 сентября на улице Никитина. После наезда собака лежала и выла от боли. На душераздирающий звук вышел охранник расположенного поблизости офисного центра.

− Спустя некоторое время нашли хозяйку пса. Это была бабушка из частного сектора. У нее не было денег лечить питомца. Волонтеры собрали средства и отвезли животное в клинику, − сообщила Дарья КП-Новосибирск.

Ветврачи диагностировали у бедняги перелом таза в трех местах и зафиксировали огромные гематомы. Также песик по кличке Рыжий лишился хвоста.

Животное прооперировали. Поначалу прогнозы врачей были положительные. Однако спустя неделю с момента ДТП сердце Рыжего остановилось.

Хозяева написали заявление в ГИБДД. Однако виновника трагедии до сих пор не нашли. Дарья обратилась за помощью к местным жителям.

− Если вы стали очевидцем этого ДТП, пожалуйста, позвоните по номеру: 89231428919, − попросила зоозащитница.

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