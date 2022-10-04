В Новосибирской области созданы базовые условия для мобилизованных

В Новосибирской области для мобилизованных созданы все условия. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области для мобилизованных созданы все условия. Об этом рассказали в региональном правительстве. В центре формирования и слаживания подразделений побывал губернатор Андрей Травников.

— На сегодняшний день все основные условия созданы — для проживания, питания, помывки, полевого досуга. Конечно же, несмотря на то, что мобилизованные находятся под ответственностью военного ведомства, — это наши люди, и хотелось бы сделать их быт более комфортным, — отметил глава региона.

В ближайшее время власти региона планируют развернуть на базе палаточного городка баню, о которой просили мобилизованные. Также были решены вопросы с обмундированием для военнослужащих (в том числе и зимним) и в ближайшие дни все будут обеспечены фирменной одеждой.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников сообщил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Новосибирской области. В правительстве сообщили о выполнении задачи, поставленной перед командованием Новосибирского высшего военного командного училища. Там в кратчайшие сроки развернули места для мобилизованных. Туда прибывают граждане не только из Новосибирской области, но и со всей Восточной Сибири.

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