В Новосибирский зоопарк привезли детеныша овцебыка

В Новосибирском зоопарке имени Шило поселился детеныш овцебыка. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой
В Новосибирском зоопарке имени Шило поселился детеныш овцебыка. Его сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На ролике, опубликованном 3 октября, малыш мирно пасется, жуя траву.
− Это новенький теленок. Его только привезли. Вон даже коробка стоит, − заметила Анна Новикова.
По ее словам, до этого в вольере жила семья из троих овцебыков. Однако животные умерли.
КП-Новосибирск связалась с директором Новосибирского зоопарка Андреем Шило, чтобы узнать, откуда прибыло животное.
− Детеныша овцебыка привезли из заповедника в Якутии. Дней пять назад. Он живет в вольере, где раньше жили овцебыки. На данный момент он единственный в зоопарке, − сообщил мужчина КП-Новосибирск.
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