Запланированную на 5 октября проверку систем оповещения в Новосибирске отменили

В Новосибирске 5 октября не будут проверять системы оповещения. Фото: архив КП
В Новосибирске 5 октября не будут проверять системы оповещения. Об этом рассказали в мэрии города.
Ранее горожан предупредили, что сирены будут выть с 10:40 до 11:10. Также должны были запустить системы громкоговорящей связи. На радиостанциях собирались прервать вещательные программы и включить сигнал «Техническая проверка».
О том, что комплексной проверки не будет, сообщили в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска». Причина отмены не уточняется.
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