На площади Калинина начали сборку конструкции стелы «Город трудовой доблести»

В Новосибирске все части конструкции стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» полностью привезли площадь Калинина. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске все части конструкции стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» полностью привезли на место установки — площадь Калинина. Строители приступили к сборке конструкции для ее дальнейшего монтажа.

— Все комплектующие стелы доставили сюда, на место ее установки, и будут собирать в горизонтальном виде. В изготовлении конструкции участвовало несколько предприятий, в том числе новосибирское. Все работы идут в соответствии с графиком, и 20 октября запланирована вертикальная установка стелы. Отдельное направление — это благоустройство, которое предполагает укладку рулонного газона и плитки. Работы будут вестись параллельно со сборкой и установкой стелы. Во внутреннем периметре заменят опоры освещения. На проезжей части обновят разметку, отремонтируют трамвайные пути и уложат плитку. Пешеходный переход не предусмотрен проектом, и доступ к стеле будет обеспечиваться только во время мероприятий, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе совещания.

Строители приступили к сборке конструкции для ее дальнейшего монтажа. Фото: Мэрия Новосибирска

Согласно проекту стела «Новосибирск — Город трудовой доблести» представляет четырехгранный штык высотой 30, 89 метров, две грани которого будут выполнены из листов нержавеющей стали с нанесенными на них изображениями тружеников военных лет на основе фотографий, предоставленных музеем города Новосибирска. Это архивные фотографии предприятий города, осуществлявших деятельность в годы Великой Отечественной войны. По кругу будет смонтирован led-экран, на котором планируют демонстрировать архивные кадры, отображающие трудовые успехи новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы и в настоящее время. Две другие грани — из молочного стекла с подсветкой, на них нанесут текст указа Президента РФ и герб города Новосибирска.

Стела будет самой высокой из аналогичных мемориалов, установленных в 2021 году и планируемых к установке в 2022 году на территории России.

По словам мэра Анатолия Локтя, с руководством Новосибирского приборостроительного завода достигнута договоренность о благоустройстве в следующем году прилегающей к предприятию территории площади Калинина.

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