На полигоне военнослужащие отрабатывают стрельбу из автоматов, пулемётов и гранатометов. Фото: Александр КОЦ

На полигоне в Новосибирской области мобилизованные начали огневую подготовку. Под присмотром инструкторов они отрабатывают тактические приемы и выполняют боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, а также совершенствуют навыки метания гранат.

— Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника. Кроме того, на полигоне проводятся практические занятия по основам оказания первой медицинской помощи раненным военнослужащим, — пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

В ЦВО отметили, что накануне учений состоялась церемония вручения стрелкового оружия мобилизованным.

Напомним, что полигон, где разместили мобилизованных, посетил губернатор Андрей Травников. По его словам, у призванных есть все, что необходимо по уставу. Однако хотелось бы, чтобы быт мобилизованных стал комфортнее.

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