В Новосибирске за 140 миллионов продают здания и территорию бывшей телестанции «Мир»

В Новосибирске выставили на продажу здания и территорию бывшей телестанции «Мир». Фото: Жилфонд

В Новосибирске выставили на продажу здания и территорию бывшей телестанции «Мир». За все просят 140 миллионов рублей.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о том, что телестанция «Мир» закрывается после 30 лет вещания. Это было связано с переходом на цифровое телевидение, управленческим застоем и рядом других причин.

Объявление о продаже опубликовано на сайте «Жилфонда». Объекты расположены на улице Горской в Ленинском районе Новосибирска.

Продавец предлагает приобрести два участка. Площадь первого составляет 1,8 тысячи метров квадратных, второго – 12,4 тысячи. На территории можно найти здание телестанции, склад, гаражный комплекс, пост караула, а также металлическую башню.

В главном здании три этажа, 684 метра квадратных.

− Ремонт хороший, состояние хорошее, − отметили в публикации.

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