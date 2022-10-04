В администрации Краснозёрского района Новосибирской области прошли обыски

По словам Семёновой, ни в ее кабинете, ни в администрации никаких обысков не было. Фото: администрация Краснозёрского района.

В администрацию Краснозёрского района Новосибирской области нагрянули сотрудники ФСБ. По словам главы администрации Оксаны Семёновой, это был не обыск, а проверка документов по последнему тендеру.

— Ни в моем кабинете, ни в администрации никаких обысков не было, — сообщили Семёнова КП-Новосибирск. — Они приехали, потому что у нас концессионер заходит к нам по ЖКХ. Поэтому ФСБ хотели проверить документы именно по этому моменту. Но в мой кабинет они не заходили, меня даже не опрашивали. Взяли документы и попросили сделать копии у заместителя по ЖКХ.

Глава администрации пояснила, что в районе сейчас проходит тендер по передаче сферы ЖКХ, кроме инфраструктуры рабочего поселка. Пока в торгах участвует только одна организация.

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