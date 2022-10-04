«Вот какие малыши!»: рыбак заметил в Оби необычных ползающих существ, похожих на гигантских червяков

Рыбак заметил в Оби необычных существ, напоминающих гигантских червяков. Фото: стоп-кадр.

Странных существ в Оби заметил рыбак из поселка под Новосибирском. Он снял их на видео и опубликовал в соцсетях.

– 4 таких малыша насчитал в воде, – написал мужчина в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Сибиряк предположил, что это – угорь. Однако комментаторы опровергли его версию.

– Это минога, причем в стадии личинки – написали рыбаки.

По словам ихтиолога Елены Ядренкиной, в Новосибирской области водятся сибирская минога и тихоокеанская. Расти миноги могут до пяти-семи лет. Живут они на мелководье в сильно заиленных участках. Известно, что питаются миноги микроскопическими водорослями, а также зоопланктоном. Когда существа вырастают, то присасываются к крупным рыбам.

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