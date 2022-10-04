В Новосибирске водитель иномарки угодил в сточную канаву

В Новосибирске водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и провалился в сточную канаву. Фото: АСТ-54

В Новосибирске водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и провалился в сточную канаву. В неприятную ситуацию сибиряк попал при подъеме с улицы Ипподромской на Октябрьскую магистраль.

Пост появился в группе «АСТ-54». Как видно на фото, правая часть иномарки оказалась в «ловушке». Переднее и заднее колеса угодили в канаву, а сама машина застряла, уперевшись дном в асфальт.

В комментариях некоторые пользователи Сети написали, что у них появилась новая фобия. Также подписчики раскритиковали этот участок дороги.

− Самый страшный и разбитый проезд! Огромный поток авто на подъем и такое узкое место! А зимой еще «интереснее», − высказалась одна из местных жительниц.

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