Губернатор Андрей Травников: "Все основные бытовые условия для мобилизованных созданы"

Губернатор проверил условия в центре формирования и слаживания подразделений. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников проконтролировал условия, созданные в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области, на месте обсудил с региональными министрами – что еще нужно дополнительно организовать, чтобы бытовые вопросы как можно меньше отвлекали от службы.

- На сегодняшний день все основные условия созданы – для проживания, питания, помывки, полевого досуга. Конечно же, несмотря на то, что мобилизованные находятся под ответственностью военного ведомства, – это наши люди, и хотелось бы сделать их быт более комфортным, для того, чтобы в период интенсивного освоения военных навыков, освежения знаний военной службы, бытовые проблемы не отвлекали бойцов, - отметил губернатор. - В целом, все организовано – бойцы попросили баню, прямо в палаточном городке. Сегодня помывка организована на базе воинской части – но мужики попросили – «Хотим свою баню!» – в ближайшие дни мобильная баня там будет развернута, мы это поможем сделать. Такие простые, житейские вопросы – мы помогаем их решать.

Решены вопросы и с обмундированием для мобилизованных, в том числе, и зимним. В период большого приема прибывающих подразделений из разных регионов были накладки, не хватало некоторых размеров, их дополнительно заказали. В ближайшие дни, сообщили Губернатору, все будут обеспечены форменной одеждой.

- Требуются для солдатского быта и такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы, – такая помощь требуется. Простые солдатские «ништяки», как говорят бойцы, они нужны, конечно же, помощь приветствуется, ведем сбор средств на приобретение таких вещей, выделяем средства из резервного фонда Правительства – будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят. Что касается снабжения со стороны Министерства обороны, могу заверить – штатное обмундирование всё будет выдано, – подчеркнул глава региона.

Региональные власти уделяют внимание решению не только бытовых вопросов мобилизованных сибиряков. Напомним, что с 3 октября на базе ДК «Звезда» работает консультационный центр.

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