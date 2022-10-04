В Новосибирске на Кирова столкнулись «Тойота» и «Мазда»

В ДТП пострадали оба водителя. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске на улице Кирова произошло ДТП с пострадавшими. Водитель «Тойоты» вылетел на встречку и врезался в «Мазду».

— 69-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Исис» двигался по улице Кирова. В пути следования он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Мазда Аксела» под управлением 37-летнего водителя, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП различные травмы получили оба водителя. Также на владельца «Тойоты» оформили протокол за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь.

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