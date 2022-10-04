В Новосибирске планируют отремонтировать дороги по улицам Учительской и Мира

Разработку проектно-сметной документации оценили в 3,1 миллиона рублей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирске планируют отремонтировать участки дорог на улицах Учительской и мира. Работы по разработке проектно-сметной документации оценили в 3,1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию в объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений и определения объемов работ, стоимости ремонта, потребности в основных дорожно-строительных материалах, — указано в документах к закупке.
По улице Учительской ремонт запланирован на участке в 1,1 километр от улицы Авиастроителей до Богдана Хмельницкого. На улице Мира — на 2-киллометровом участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Подрядчик должен будет исследовать указанные участки и составить проектно-сметную документацию, в которой должно быть предусмотрено удаление старого покрытия, укладка нового, а также обустройство тротуаров и колодцев.
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