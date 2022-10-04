В Новосибирске планируют отремонтировать дороги по улицам Учительской и Мира

Разработку проектно-сметной документации оценили в 3,1 миллиона рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске планируют отремонтировать участки дорог на улицах Учительской и мира. Работы по разработке проектно-сметной документации оценили в 3,1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию в объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений и определения объемов работ, стоимости ремонта, потребности в основных дорожно-строительных материалах, — указано в документах к закупке.

По улице Учительской ремонт запланирован на участке в 1,1 километр от улицы Авиастроителей до Богдана Хмельницкого. На улице Мира — на 2-киллометровом участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Подрядчик должен будет исследовать указанные участки и составить проектно-сметную документацию, в которой должно быть предусмотрено удаление старого покрытия, укладка нового, а также обустройство тротуаров и колодцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер