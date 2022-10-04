Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство кошки

Жителя Новосибирска будут судить за убийство кошки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который жестоко расправился со своей кошкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, шокирующий инцидент произошел 5 июля. Сибиряк с применением садизма убил своего питомца. Видео преступления он отправил знакомой.

Полиция нашла живодера и возбудила в отношении него уголовное дело. Новосибирца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 245 УК РФ – «Жестокое обращение с животным». Парень признал свою вину и сообщил, что в тот момент был пьян.

В прокуратуре раскрыли страшные подробности произошедшего. Оказывается, парень душил кошку, бил ее молотком по голове и бросал на пол. Он издевался над бедным животным в течение продолжительного времени.

− Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, − отметили в публикации.

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