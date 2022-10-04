Сибиряк, который сжёг дом вместе со спящим знакомым из ревности, предстанет перед судом. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Обвиняют его по нескольким статьям, в том числе в убийстве и поджоге имущества. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что ночью 13 мая обвиняемый в пьяном состоянии пришел в дом потерпевшего по улице Набережной в селе Казанак Краснозерского района. Он предполагал, что там находится его знакомая. Однако женщины не оказалось в доме, а хозяин жилища спал. Из чувства ревности злоумышленник поджег дом, а сам убежал. Потерпевший надышался угарным газом и погиб на месте,– говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Также известно, что примерно за месяц до трагедии обвиняемый избил знакомую: кулаками и текстолитовой трубой. Спустя несколько дней снова побил ее, уже обухом топора по голове. Женщине медицинскую помощь оказали врачи.

Поджигателя-агрессора задержали. Во время следствия он был в СИЗО.

Уголовное дело в отношении сибиряка по существу рассмотрят в Краснозерском районном суде.

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