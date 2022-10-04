Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил полигон с мобилизованными

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, в каких условиях размещены мобилизованные. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, в каких условиях размещены мобилизованные. Недавно глава региона посетил полигон, расположенный под Новосибирском. Об этом сообщили в Телеграм-канале правительства.

Резервисты живут в отапливаемых палатках. Среди них жители не только Новосибирской области, но и других регионов.

В правительстве НСО отметили, что у военнослужащих есть все, что необходимо по уставу. Однако осталось решить несколько бытовых вопросов. Например, призванные в рамках частичной мобилизации попросили организовать на территории полигона баню.

Также военнослужащим требуется определенный спортинвентарь. Данные пожелания Андрей Травников пообещал удовлетворить.

− Хотелось бы сделать быт мобилизованных более комфортным, − отметил губернатор.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Андрей Травников предложил жителям Новосибирской области помочь с обеспечением военнослужащих.

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