Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил полигон с мобилизованными

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, в каких условиях размещены мобилизованные. Фото: правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил, в каких условиях размещены мобилизованные. Недавно глава региона посетил полигон, расположенный под Новосибирском. Об этом сообщили в Телеграм-канале правительства.
Резервисты живут в отапливаемых палатках. Среди них жители не только Новосибирской области, но и других регионов.
В правительстве НСО отметили, что у военнослужащих есть все, что необходимо по уставу. Однако осталось решить несколько бытовых вопросов. Например, призванные в рамках частичной мобилизации попросили организовать на территории полигона баню.
Также военнослужащим требуется определенный спортинвентарь. Данные пожелания Андрей Травников пообещал удовлетворить.
− Хотелось бы сделать быт мобилизованных более комфортным, − отметил губернатор.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Андрей Травников предложил жителям Новосибирской области помочь с обеспечением военнослужащих.
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