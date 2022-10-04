Энергетики заменили почти 2 километра тепломагистрали по улице Серебренниковской

Отремонтированный участок теплосети снабжает теплом 92 объекта. Фото: Пресс-служба СГК

Возраст теплотрассы по улице Серебренниковской - 62 года. Энергетики при замене показывали, во что превратились местные трубы: металл был изъеден коррозией от блуждающих токов, отсутствия ливневок и вибраций автомобильного транспорта. На теплотрассе провели техническое перевооружение отрезка протяженностью 1110 метров в однотрубном исполнении. Также капитально отремонтировали теплосети на Октябрьской магистрали протяженностью 760 метров. Ход работ на объекте проконтролировал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

- Основные работы на улице Серебренниковской выполнены, труба уложена на всем протяжении - свыше 1800 метров. Сложность ремонта на данном участке заключается в ограничении движения трамвая, для которого было организовано реверсивное движение. На пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали удалось избежать перекрытия автомобильного движения: трубы меняли под землей. Большой объем работ по ремонту теплосетей был выполнен в этом году, в следующем мы планируем эту цифру увеличить, - прокомментировал мэр.

Слева направо: мэр Анатолий Локоть, директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко и другие участники встречи. Фото: Пресс-служба СГК

Обновленная тепломагистраль снабжает теплом 92 объекта, среди которых 27 многоквартирных домов, две больницы, детский сад. На период ремонтных работ энергетики подобрали такую схему подачи горячей воды, чтобы свести неудобства новосибирцев к минимуму.

- Ограничения по подаче горячей воды были только на время переключений для проведения монтажных и сварочных работ, когда требовалось обезводить сеть, но длились не более суток, - напомнил исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко.