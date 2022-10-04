В новосибирском бизнес-центре муж напал с перцовым баллончиком на любовника своей жены

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 14.52 тревожный звонок в дежурную часть ГВАРДИИ поступил с поста охраны бизнес-центра на улице Фрунзе, где в одном из кабинетов произошла драка. Прибывшие бойцы экипажа ГБР-74 Агентства Безопасности увидели в коридоре женщину и мужчину, причем последний был непривычно для такого места оголен по пояс, а его глаза были неестественно красными. Парочка отчаянно просила помощи и всеми силами удерживала дверь в один из офисов закрытой. С противоположной стороны кто-то сыпал угрозами, стучал кулаками и пытался выбраться наружу.

Открыв дверь, «гвардейцы» увидели разбросанную одежду и молодого человека лет тридцати. Им оказался законный супруг женщины, стоявшей неподалеку в коридоре. Он пришел в офис к жене и застал ее во время любовных утех, что и объясняет отсутствие футболки на теле другого мужчины. В ходе начавшейся потасовки ревнивый супруг брызнул любовнику в лицо перцовым баллончиком, а тот смог выхватить оружие самообороны и брызнул газом уже в сторону мужа. Зачинщик драки на время потерял ориентацию, чем и воспользовались любовники - они выбежали из офиса и заперли негодующего мужа внутри.

Когда на место прибыла полиция, мужчины написали друг на друга заявления о побоях. После этого любовный треугольник на время распался: жена отправилась домой собирать вещи, любовник уехал в больницу с подозрением на ожог сетчатки глаза, а муж ушел в неизвестном направлении.