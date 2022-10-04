В Новосибирске утром 5 октября завоют сирены

В Новосибирске 5 октября проверят средства оповещения.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В среду, 5 октября, в Новосибирске зазвучат сирены. Также будут работать системы громкоговорящей связи. Однако паниковать не стоит – это обычная проверка.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, тренировка по оповещению населения будет проходить с 10:40 до 11:10.
На этот период на радиостанциях прервут вещательные программы. Вместо них зазвучит сигнал «Техническая проверка».
− По радиостанциям пройдет информация о проведении технической проверки средств оповещения, − предупредили в мэрии.
Местных жителей призвали не паниковать и дальше заниматься своими делами.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Кировском районе произошло ложное срабатывание сирены.
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