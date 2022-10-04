В Новосибирской области до 2025 года капитально отремонтируют более 3000 многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за период с 2022 по 2025 гг. отремонтируют свыше 3 тысяч многоквартирных домов. В правительстве региона накануне, 3 октября, утвердили размер взноса на капитальный ремонт на 2023 год.

Известно, что до конца текущего года в регионе отремонтируют примерно 600 домов. А уже с 2023 года по 2025 год в области отремонтируют 2500 домов. Из этого количества 2 тысячи формируют фонд капитального ремонта в общем счете.

– В министерство ЖКХ и энергетики области ежегодно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт более 200 домов раньше установленного срока, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счете, в условиях роста цен на основные строительные материалы, – говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Чтобы осуществить запланированное, власти решили увеличить взнос за капремонт в 2023 году. Его поднимут на 2,46 за квадрат. Кроме того, выделят средства из областного бюджета. Так, губернатор Андрей Травников решил ежегодно выделять 300 млн рублей на софинансирование капремонта в регионе. По мнению главы области, это обоснованная мера. Так, по его словам у многих домов к концу подходят межремонтные сроки. Поэтому капремонт необходим, чтобы обеспечить гражданам безопасное и комфортное проживание.

Для льготных категорий граждан остаются все меры социальной поддержки. Речь идёт о компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Сюда же входит плата за капитальный ремонт,

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