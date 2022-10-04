В Новосибирске к 15 октября завершат ремонт теплосети на Серебренниковской

Ремонт теплосети на улице Серебренниковской планируют завершить к 15 октября. Фото: СГК
Ремонт теплосети на улице Серебренниковской планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Теплотрассу в центре города проложили в далеком 1960 году. Со временем трубы истлели, и появилась необходимость в прокладке новых.
Как рассказали в СГК, специалисты уже заменили тепломагистраль протяженностью практически два километра.
− Данная тепломагистраль снабжает теплом 92 объекта. Среди них − 27 многоквартирных жилых домов, две больницы, школа и детский сад, − уточнили в компании.
В понедельник, 3 октября, на объекте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник отметил, что ремонт на улице Серебренниковской осложняется необходимостью ограничивать движение трамвая. Для общественного транспорта пришлось организовать реверсивное движение.
Глава Новосибирска добавил, что в этом году выполнен большой объем работ по ремонту теплосетей.
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