В Новосибирске к 15 октября завершат ремонт теплосети на Серебренниковской

Ремонт теплосети на улице Серебренниковской планируют завершить к 15 октября. Фото: СГК

Ремонт теплосети на улице Серебренниковской планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Теплотрассу в центре города проложили в далеком 1960 году. Со временем трубы истлели, и появилась необходимость в прокладке новых.

Как рассказали в СГК, специалисты уже заменили тепломагистраль протяженностью практически два километра.

− Данная тепломагистраль снабжает теплом 92 объекта. Среди них − 27 многоквартирных жилых домов, две больницы, школа и детский сад, − уточнили в компании.

В понедельник, 3 октября, на объекте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник отметил, что ремонт на улице Серебренниковской осложняется необходимостью ограничивать движение трамвая. Для общественного транспорта пришлось организовать реверсивное движение.

Глава Новосибирска добавил, что в этом году выполнен большой объем работ по ремонту теплосетей.

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