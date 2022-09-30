Проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов обсудили в Новосибирске

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева рассказала о том как системный подход помогает улучшить работу социальной сферы в мегаполисе. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Заседание Координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов прошло в Новосибирске 29 сентября.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева в своем докладе рассказала, что в прошлом году социальная отрасль в части работы с людьми старших возрастов была реорганизована. Также удалось провести капитальный ремонт учреждений социальной сферы, увеличить число штатных сотрудников и перечень предоставляемых социальных услуг.

Задача вице-мэра по вопросам образования и социальной политики Новосибирска Валерия Шварцкоппа координировать деятельность всех учреждений и организаций в интересах нуждающихся в поддержке горожан. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации национального проекта «Демография», в котором Новосибирская область и Новосибирск участвуют с 2020 года, сотрудники социальной сферы занимались выявлением нуждающихся в таком уходе горожан и обучением персонала. Сегодня патронажную помощь получают 340 горожан, утративших способность самостоятельно за собой ухаживать. Чтобы помочь тем, кто еще не охвачен такой помощью, по словам Ольги Незамаевой, городу необходима собственная профильная программа и подготовка соответствующих специалистов.

Среди инициатив, которые в этом году получили поддержку департамента, Ольга Незамаева отметила проект, направленный на профилактику деменции, который реализуется при поддержке СО РАН, и проект медицинского центра «Новосибирской аптечной сети» - «Школа здоровья». Это просветительский проект, который рассказывает, что нужно делать, чтобы сохранить активность в преклонном возрасте.

Координационный совет по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов конструктивно обсудил вопросы поддержки пожилых новосибирцев. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Директор МКУ «Агентство развития социальной политики» Дмитрий Плотских рассказал о том, как меняется модель социальной помощи для людей пожилого возраста, учитывая современные технологии и социальные практики. Изменения касаются как переоборудования помещений, куда за помощью обращаются пожилые люди, так и создания общественных пространств, где могут работать клубы и творческие мастерские по интересам, где можно послушать лекцию или поучаствовать в образовательной программе для пожилых людей.

Также участников совета познакомили с актуальными практиками, которые уже внедряются в социальных и медицинских учреждениях Новосибирска.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»