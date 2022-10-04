Пенсионерка из Новосибирской области вяжет носки для частично мобилизованных

За 4 дня удалось связать 8 пар носков. Фото: скриншот из видео со страницы Константина Терещенко

57-летняя пенсионерка Елена Янцен из села Новоспасск Барабинского района вяжет шерстяные носки для мобилизованных граждан. Идея ей пришла в конце сентября. Она разместила об этом небольшой пост у себя на странице в соцсетях.

- У меня племянник военный летчик, еще одного племянника мобилизовали. У зятьев повестки лежат. Я на пенсии сейчас, а вязание - мое хобби. Решила, что нужно помогать. Я обратилась к Константину Терещенко, спросила, как могу передать уже связанные носки. Он сказал, что это очень востребовано сейчас среди бойцов, - рассказала КП-Новосибирск Елена Янцен, пенсионерка. – У нас раньше был кружок по вязанию, обзвонили его участниц, нашли желающих, кто готов помогать и приносить пользу.

По словам женщины, первую партию носков уже передали в Барабинск. Вышло немного – всего 8 пар за 4 дня. Основная проблема – нехватка пряжи. Поэтому Елена открыла сбор на своей странице в соцсетях. Желающие могут либо принести пряжу, либо перевести средства на нее.

- Меня поддержали не только женщины из нашего села, но и в Барабинске тоже начали вязать. Насколько я знаю, нас уже 8 человек. Мне звонил глава нашего сельсовета и предложил свою помощь, чтобы доставлять готовые носки в Барабинск, - говорит женщина.

Елена добавила, что прошла уже неделя. Пенсионерка надеется, что выйдет около 15-20 пар шерстяных носков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер