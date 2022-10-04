Следователи проверят спортивно-развлекательный центр, где ребенок сломал позвоночник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске следователи проверят спортивно-развлекательный центр на Бориса Богаткова. Ранее сообщалось, что там пострадал ребенок.

– Была выявлена информация о том, что девочка получила компрессионный перелом позвонков. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

В СК добавили, что после проверки примут решение в соответствии с законом.

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