Следователи проверят спортивно-развлекательный центр, где ребенок сломал позвоночник.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске следователи проверят спортивно-развлекательный центр на Бориса Богаткова. Ранее сообщалось, что там пострадал ребенок.
– Была выявлена информация о том, что девочка получила компрессионный перелом позвонков. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
В СК добавили, что после проверки примут решение в соответствии с законом.
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