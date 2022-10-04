В 2022 году новосибирцы готовы потратить на подарок учителю меньше, чем в прошлом

В 2022 году новосибирцы готовы потратить на подарок учителю 2300 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году новосибирцы готовы потратить на подарок учителю 2300 рублей, что на 200 рублей меньше, чем в прошлом. Такие данные представили аналитики сервиса superjob после опроса.

— Самым популярным подарком педагогу остаются цветы: их намерены преподнести классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте — подарочные сертификаты (11%), на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (9%). О том, что планируют вручить учителю конверт с деньгами, сообщили 3% респондентов. Технику (например, принтер, проектор и т. Д.) подарит 1% родителей. Еще 9% назвали другие варианты — упоминались билеты в театр, ежедневники, книги, торты, — сообщает сервис.

В среднем по стране люди готовы потратить на подарок учителю 3000 рублей. Больше всего готовы потратить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, меньше всего — в Волгограде, Уфе и Омске.

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