В Новосибирске мобилизованные начали делать татуировки с группой крови

Татуировки с группой крови клиенты просят сделать временными. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирские тату-салоны начали обращаться клиенты с просьбой набить им группу крови. Однако такие тату предпочитают делать временными.

— Был запрос на группу крови, но чтоб тату было временное. Цитирую: «Не хочу портачиться, но надо на полгода», — рассказала КП-Новосибирск тату-мастер Ольга. — Помочь с татуировкой не смогла. Временных нет.

По ее словам, с начала частичной мобилизации загруженность в работе не уменьшилась, но и не возросла. Были случаи и отмены консультации, потому что клиент временно переехал в Казахстан. В целом же, особых изменений в направленности тату или в количестве работы Ольга не заметила.

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